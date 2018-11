Anders als geplant

Wenn Menschen Leid erleben und gesund daraus hevorgehen, wenn sie einen guten Weg gefunden haben,bestimmte Lebenssituationen zu meistern und zu einem „Wohlgeruch“ für ihre Mitmenschen werden, oder wenn sie in einem Bereich eine Erkenntnis und Gabe von Gott bekommen haben – dann ist das ein Riesenpotenzial. Wir halten in unserer Gemeinde nach solchen Leuten immer wieder Ausschau und versuchen sie dafür zu gewinnen, das Erlebte weiterzugeben. So bieten wir zweimal im Jahr (Frühling &Herbst) neben unseren normalen Kleingruppen (small group) noch eine „coaching group“ an. Diese coaching group geht über vier bis sechs Treffen mit maximal zwölf Personen und wird von bis zu drei Personen geleitet, die etwas Besonderes weiterzugeben haben. So haben wir bis jetzt für die folgenden Themen Menschen gefunden, welche die Gruppe prägten:

• Den Glauben leben als Geschäftsmann/-frau

• Geistlicher Vater/Mutter sein

• Junge Mütter

• Treffpunkt Erziehung

• Eltern mit beeinträchtigten Kindern

• Wann ist ein Mann ein Mann

• Bible art journaling

• Bibel und Naturwissenschaft