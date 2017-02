… denn sie wissen, was sie tun

Marga Haß über Wirkung von klaren Zielen mit dem Hauskreis.

Ich bin begeistert von Hauskreisen, die wissen, warum sie zusammen sind. Das Besondere ist, dass diese Hauskreise eine besondere Dynamik zu haben scheinen, die „Lust auf mehr“ macht. Sie leben in der Erwartung, dass Gott in ihrem Leben eingreift: in ihnen selbst und durch sie hindurch. Das Empfinden, an einer Sache beteiligt zu sein, die über sie selbst hinaus wächst, ist ergreifend und sinnstiftend.

Wenn ich Hauskreise besuche, die das Gefühl haben, auf der Stelle zu treten, und sich wünschen, lebendiger und wirksamer zu sein, dann schlage ich meist vor, ein gemeinsames Ziel zu suchen. Es sollte ein Ziel sein, das außerhalb ihrer eigenen Gemeinschaft liegt und das sie dennoch motiviert und inspiriert, beieinander zu sein. Zum Beispiel:

Es gibt unseren Hauskreis, damit wir über unseren Glauben reden lernen und überhaupt die Chance nutzen können, über Gott ins Gespräch zu kommen, ohne zu belehren.

Es gibt unseren Hauskreis, damit wir lernen, den Segen Gottes in unserem Leben wahrzunehmen und Gottes Impulse durch uns wieder zu anderen fließen zu lassen.

Es gibt viele Formulierungen, wie man den Sinn und das Ziel von Hauskreisen beschreiben könnte. Wenn man seine eigenen Worte dafür findet, wird das Ziel näher und vorstellbarer. Aus meiner Sicht ist lediglich der Doppelbezug wichtig, die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen zur Entfaltung zu bringen. Gott wird dadurch geehrt und wir lernen gemeinsam, wie er im Mittelpunkt unseres Lebens und unserer Beziehungen stehen kann. Wenn Hauskreise wissen, warum es sie gibt, können sie ihren Auftrag im Blick behalten und munter und fröhlich miteinander unterwegs sein.

Marga Haß ist leitende Referentin im Marburger Kreis und dort zuständig für etwa 450 Hauskreise.