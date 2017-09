Die Jahreszeiten des Lebens

Sarah-Maria Graber sucht einen Weg, damit ihre Kinder trotz Hauskreis genug Schlaf bekommen.

Seit unsere Kinder nicht mehr wie Babys immer und überall schlafen, zerreißen mich die abendlichen Hauskreistreffen in unserem Wohnzimmer: Einerseits freue ich mich am regen Austausch, den lauten Lachern und dem fröhlichen Beisammensein. Andererseits horche ich gespannt auf, in der Befürchtung, dass sie den Kinderschlaf im Nebenzimmer aufschrecken und bald ein aufgeweckter, übermüdeter Zweijähriger in seinem Superman-Pyjama aus den Federn kriecht, um die ganze Runde aufzumischen. Aus diesem inneren Dilemma zwischen Wohn- und Kinderzimmer haben wir einen neuen Weg gesucht – und zum Glück gefunden. Einen Weg, der es uns ermöglicht, als junge Familie weiterhin Hauskreise zu leiten und in Gemeinschaft verankert zu bleiben. Einen Weg, den wir bald seit einem Jahr gehen. Zeit für ein erstes Fazit: Wir treffen uns nun als große Gruppe monatlich an einem Samstagnachmittag. Für uns zwischen Mittagsschlaf und Gutenachtgeschichte, für andere kurz nach dem Ausschlafen und vor der nächsten großen Party. Zusätzlich laden verschiedene Leute in kleinere Gruppen, zu eigenen Zeiten und eigenen Themen, die jeweils ihrer Lebensphase entsprechen: als Frauen, als Männer, als frischgebackene Gläubige, als Familien oder als kreative Bastelfreunde.

In den ersten Monaten haben vor allem die monatlichen Treffen in der großen Runde floriert und die kleineren Gruppen liefen eher schlecht an. Deshalb legten wir unsere Aufmerksamkeit auf die kleineren Gruppen, indem wir selbst kleinere Treffen organisierten und auch andere dazu ermutigten und darin begleiteten. Bald steigerte sich die Dynamik in diesen kleinen Gruppen, während das Interesse an den monatlichen Treffen als große Gruppe deutlich schwand. Zur Zeit entstehen in den kleineren Gruppen sehr tiefe Beziehungen, weil dort genau die Themen ergründet werden, die für die jeweiligen Teilnehmenden brandaktuell sind.

Darüber freue ich mich sehr. Aber ich wünsche mir auch, dass die Treffen in der großen Gruppe wieder mehr aufleben, weil dort die verschiedenen Jahreszeiten des Lebens aufeinander treffen und Horizonte erweitern. Denn richtig gute Gemeinschaft geht in die Tiefe und in die Weite.

Sarah-Maria Graber leitet eine Community bestehend aus drei Hauskreisen in der Vineyard Bern.