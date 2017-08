Die verlorene Vision

Jan Hanser steht plötzlich ohne Ziele da.

Haben Sie schon mal eine Vision verloren? Mir ging das neulich so! Fort war sie, und als ich es merkte, war es bereits zu spät. Ich habe unter der Couch nachgesehen und hinter der Heizung, doch sie war weg. Ein mieses Gefühl! Eigentlich brauche ich das – eine Vision. Ich bin ein Mensch, der immer wissen muss, wo es lang geht. Ich brauche ein klares Ziel vor Augen. Eine Vision eben. Nun war sie weg. Verloren. Und genau so saß ich in der Küche! „Wo ist sie hin!?“, grübelte ich. „Ich hatte doch mal eine!“ Da wurde mir klar, was geschehen war. Die Vision war gar nicht verloren. Sie war erledigt. Fertig. Geschafft. Eigentlich ein Grund, die Sektkorken knallen zu lassen. Ich hatte erreicht, was ich erreichen wollte, vergessen, zu feiern und einfach weitergemacht. Nur ohne Vision. Gearbeitet und gearbeitet, mäßige Erfolge erzielt, die Lust verloren. Ja genau! Es war die Lust, die ich verloren hatte. Die Vision war einfach nur erfüllt. So geht es im Leben wohl, wenn man nicht acht gibt! „Eine neue muss her!“, rief ich in die leere Küche! Nur woher bekommen. Allzulange ziellos durch die Wüste irren will ich ja auch nicht. Noch habe ich sie nicht. Ein blödes Stadium. Ich weiß, sie wird kommen, und wenn sie da ist, weiß ich sicher, dass sie es ist. Sie wird kommen. Aber heute ist sie noch nicht da!

Ich bin kein Theoretiker, und lange Zielfindungsphasen nerven mich irgendwie. Aber eine Vision, die hätte ich schon gerne. Kennen Sie dass, wenn Sie die Kleingruppe am liebsten ausfallen lassen würden? Einmal ist normal, aber schon wieder? Es häuft sich. „Naja“, gestehen Sie sich ein, „ich habe auch schon mal mehr Zeit in die Teilnehmer investiert.“ Während ich unter dem Küchentisch nach meiner verloren geglaubten Vision suche, graben Sie im Wäschekorb nach Motivation und suchen im Speicher neue Lust. Ich kenne das. Typisches Anzeichen für: Vision vergessen oder erfüllt. Macht keine Laune, ist träge … nein danke!

Wenn Sie mich jetzt nur müde anlächeln, weil Sie gerade eine geniale Vision haben … bitte schreiben Sie einen Leserbrief! Ich will Sie kennenlernen!

Wenn es Ihnen geht wie mir: Los geht’s! Wir suchen! Ich brauche ganz dringend eine Vision. Sonst wird mir die Arbeit schwer. Was willst du? Was willst du wirklich! Was?

Jan Hanser ist Pastor bei „unterwegs“, einem Gründungsprojekt im Bund Freier evangelischer Gemeinden, das stark auf Kleingruppen setzt.