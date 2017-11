Jan Hanser liebt Kleingruppen, die ihren Glauben öffentlich leben.

Unser Gemeindegründungsprojekt heißt „unterwegs“. Der Name ist Programm, denn alle Meetings, Gottesdienste, Kurse und weiteren Events finden an öffentlichen Orten statt: Karnevalsmuseum, Kulturzentren, Theater, Cafés und Kneipen – hier fühlt sich „unterwegs“ wohl. Kirche oder Gemeindehaus? Fehlanzeige. Gibt es nicht. Gerade darum sind unsere Sofagruppen, unsere Kleingruppen, so wichtig. Hier wird in kleinem Kreis, in Wohnzimmern, die sehr fluide und mobile Gemeinschaft greifbar. Hier wird getrauert und gelacht. Hier schlägt man die Brücke zwischen Bibel und Leben.

ERGONOMISCH UND NETT

Bei „unterwegs“ sind alle Veranstaltungen, außer den Kleingruppen, an öffentlichen Orten. Was anderen unmöglich ist, wird hier normal. Für etablierte Gemeinden scheint der Schritt, das geliebte und gepflegte Gemeindehaus zu verlassen, oft unüberwindbar. Obwohl die Notwendigkeit – wer würde das bestreiten – auf der Hand liegt. Es gibt starke Gegenargumente: Was passiert mit meinem Stammplatz? Er ist schon ergonomisch auf meinen Hintern eingesessen! Natürlich, die Argumentation ist schlüssig. Nur leider ist die des Chefs etwas schlüssiger: „Geht hinaus“ sagt Jesus in meiner Bibel. Sie stimmen mir sicher zu, dass es „eigentlich“ nichts Einfacheres auf der Welt gibt, als eine Immobilie zu verkaufen. Wenn da das kleine große Wort „eigentlich“ nicht wäre. Nun, was nun?

ES KOSTET UNS EIN SAUBERES KLO

Vielleicht fangen wir klein an. Eine der Kleingruppen von „unterwegs“ tanzt aus der Reihe und trifft sich im Haus einer Künstlerkommune. Sie ist dort zu Gast. Mitten auf der Partymeile. Einmal die Woche. Manchmal kehren Junkies ein, meistens nicht. Eigentlich ist immer alles ganz normal, außer dass diese Kleingruppe zwischen Aktporträts Lobpreis macht. Als Miete putzen sie das Klo. Dafür sind alle dankbar. Mittlerweile hat die Kleingruppe in dieser Location Worship-Gottesdienste organisiert und nimmt die Räume immer wieder für 24/7 Prayer (7 Tage rund um die Uhr Gebet) in Beschlag. Sehr cool. „Wir haben dummerweise keine Künstlerkommune in der Nähe“ sagen Sie. Macht nichts! Fangen wir noch kleiner an. ES BRAUCHT EIN

KLEIN WENIG MUT UND EIN BISSCHEN GLAUBEN

Wieso nicht einfach einmal im Monat eine öffentlichen Ort kapern und dort Kleingruppe feiern? Im Bistro eines Krankenhauses, in der Eckkneipe gegenüber, beim Griechen (sehr empfehlenswert, um Abendmahl zu feiern) oder … Ich verspreche Ihnen: Sie werden aufblühen! Menschen werden an Ihren Tisch kommen und sich für Ihren Glauben und Ihr Leben interessieren. Sie werden wollen, dass Ihr Hauskreis für sie betet. Noch eine Ausrede? Ich hätte noch eine. Aber da müssen Sie selbst drauf kommen!

Jan Hanser ist Pastor bei „unterwegs“, einem Gründungsprojekt im Bund Freier evangelischer Gemeinden, das stark auf Kleingruppen setzt.