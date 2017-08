Große Bilder

Jan Hanser begegnet Leitenden, die sich überflüssig machen.

Sofagruppen oder Hauskreise sind eine ganz besondere Sache. Manche sind jung, pulsierend, ändern ständig ihre Konstellationen, vermehren sich und ticken leicht chaotisch. Sie passen zu ganz besonderen Menschen und ihren Bedürfnissen nach Gemeinschaft und Freiheit. Andere Sofagruppen sind seit Jahren unverändert. Mal kommt hier jemand dazu, mal zieht jemand weg, aber im Großen und Ganzen pflegt man die verlässliche Gemeinschaft und legt Wert auf Kontinuität.

Beide Gruppen und ihre Leitenden sind wichtig für gesunde Gemeindesysteme. Es ist sogar eine große Bereicherung für eine Gruppe, wenn beide Leitungstypen vorhanden sind und sich ergänzen. Wenn sie als Team initiativ und stetig sind. Großartig! Gerade die rein stetigen Systeme erlebe ich als sehr schwerfällig, wenn es um die Ausbildung neuer Leiter geht. Hier heißt das Motto oft: Einmal Kleingruppenleiter, immer Kleingruppenleiter. Es mangelt an Initiative! Die initiativen Systeme suchen ständig händeringend nach Leitern und könnten eine Prise Stetigkeit bei der Ausbildung sehr gut gebrauchen.

Nach einem Teamtreffen nahm mich einer meiner Leiter beiseite und sagte: „Ich wollte dich nur darüber informieren, dass ich einen neuen Co-Leiter berufen werde.“ Ich sagte: „Prima! Wer ist es?“ „Ich werde Tim fragen, ob er als Co-Leiter einsteigt!“, antwortete er. „Super!“, sagte ich. Dann machte er eine Gedankenpause und fuhr fort: „Ich werde ihn nicht nur als Co-Leiter berufen. Ich werde ihn direkt fragen, ob er die Co-Leiterschaft nutzt, um zu prüfen, ob er mittelfristig die Leitung übernehmen will.“ „Genial!“, sagte ich.

Er wird von Anfang an seinen Co-Leiter dahin ausbilden, dass dieser ihn irgendwann überflüssig macht. Der Co-Leiter bekommt Zeit, das für sich selbst herauszufinden. Mir gefällt sein Gedanke. Bestimmt kann man das auch in jedem Buch über Leiterschaft nachlesen, aber wenn dieser Weg so ganz real vor einem steht, ist es etwas anderes.

Jesus macht das übrigens auch so. Zu Petrus sagt er: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen!“ Ein großes Bild. Große Bilder sind super, um klein anzufangen. Los geht’s!

Jan Hanser ist Pastor bei „unterwegs“, einem Gründungsprojekt im Bund Freier evangelischer Gemeinden, das stark auf Kleingruppen setzt.