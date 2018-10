Hauskreis am Lebensende

Ich habe ganz überwiegend mit Hauskreisleiterinnen und -leitern zu tun, die überlegen, wie ihre Gruppe lebendiger werden kann. Nun habe ich eine Gruppe kennengelernt, die sich einer ganz anderen Aufgabe gestellt hat. Auf den ersten Blick geht es hier nicht um Wachstum, sondern um Begleitung, Unterstützung und Integration. Die Gruppe besteht aus vier Berufstätigen, dazu kommt eine sehr nette Frau, die behindert ist, und ein Ehepaar, das sich in der letzten Phase seines Lebens befindet. Dieser Hauskreis hat mich enorm beeindruckt in seiner Treue, in seiner Flexibilität, und ich habe auch in den Menschen ein Reifen und Wachsen wahrgenommen, das mich überrascht und ergriffen hat.