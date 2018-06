Vor einiger Zeit kam ein Ehepaar aus unserer Gemeinde auf die Idee, eine Art „Willkommenshauskreis“ anzubieten. Eigentlich war dieser zunächst einmal als erste Anlaufstelle für diejenigen geplant, die nicht sofort einen Hauskreis finden. Manchmal sind ja tatsächlich alle Kapazitätenin der Gemeinde ausgereizt und für Hauskreissuchende findet sich nicht sofort ein Platz. Da bietet sich dann ein offener „Hauskreis auf Zeit“ an, der für ungefähr drei bis vier Monate läuft, bis alle ihren Platz gefunden haben. Aber es stellte sich dann heraus, dass das Angebot Leute ansprach, die erst mal Hauskreisluft schnuppern wollten oder einfach nach einem Kreis mit kürzerer Laufzeit suchten.

Für den „Willkommenshauskreis“ hatte sich das Ehepaar aus unserer Gemeinde eine leicht umzusetzende Struktur überlegt: Jeder Abend beginnt mit einem einfachen, guten Essen– sie als Gastgeber und Leiter stellen Brot, Butter und Getränke. Den Belag und was sonst noch gewünscht wird, bringen die Hauskreisteilnehmer mit. Nach dem gemeinsamen Essen und der Austauschphase hören sich alle zusammen eine der aktuellen Predigten an, die auf unserer Webseite als Podcast abzurufen sind. Dann kommt man darüber ins Gespräch, zum Beispiel anhand folgender Fragen: Was ist mir wichtig geworden? Was fordert mich heraus? Was verstehe ich nicht? Wie kann ich das Gehörte konkret in meinem Leben umsetzen? Gemeinsam kann man das Besprochene im lauten und im stillen Gebet (je nachdem, was die „Hauskreisneulinge“ kennen oder gewohnt sind) vor Gott bringen. Der Abend zieht sich nicht endlos in die Länge, sondern endet nach ungefähr eineinhalb Stunden.

Das ist alles sicher nichts Neues oder total Innovatives, aber eine niederschwellige und schnell umzusetzende Möglichkeit, Hauskreissuchenden „in der Warteschleife“ erst einmal ein geistliches Zuhause zu geben, bevor sie in andere Hauskreise integriert werden können. Oder, sogar noch besser – die Mitglieder dieses „Hauskreises auf Zeit“ werden so motiviert und fühlen sich so wohl miteinander, dass sie nach einiger Zeit, wenn der „Willkommenshauskreis“ ausläuft, zusammeneinen oder zwei eigene, neue Hauskreise gründen … die dann wiederum freie Kapazitäten für neue Leute haben.

Das „Willkommenshauskreis-Projekt“ hat bisher zweimal stattgefunden, jeweils 3 Monate lang.