Töpfchen sucht Deckelchen: Hauskreis-Start-up

Wie finden Leute, die Hauskreise suchen, und Hauskreise,die Leute suchen, zueinander? Das ist oft kompli- zierter, als man denkt. In meiner Gemeinde, demChristus-Treff in Marburg, einer ökumenischen Gemeinschaftvon evangelischen, katholischen und freikirchlichen Christen, gibt es dafür mehrere Möglichkeiten: Auf unserer Website kann man sein Interesse an einem unserer rund 40 Hauskreise anmelden und wird dann von uns Mitarbeitern aus dem „Hauskreiskoordinatoren-Team“ kontaktiert. In den Gottesdiensten liegen Flyer. Während der Gottesdienste gibt es von Zeit zu Zeit einen kurzen „Werbeblock“ zum ThemaHauskreise. Gleichzeitig wird in unserem Gemeinde-Newsletter immer wieder von besonderen Hauskreis-Aktionen berichtet.