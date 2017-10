Wir haben gerade wieder einen begeisternden Alpha(live)- Kurs erlebt mit etwa 50 Personen, die Jesus nicht oder nur vom Hörensagen kannten. Was in diesen neun Treffen alles in den Leben passiert ist, ist so genial, so anziehend, ja einfach “Wow, Gott!“. Es ist immer wieder überwältigend zu sehen, wie Gott die Menschen verändert, wie seine befreiende Kraft wirkt und Menschen in seine Arme laufen. Das alles in einer sehr kurzen Zeit von etwa drei Monaten! Da wird man manchmal etwas eifersüchtig als small group-Leiter und denkt an die Herde: wie man da vielleicht schon Jahre an Einzelnen daran ist, mit ihnen einen Weg zu gehen … und scheinbar nichts vorangeht!

Da sagt Jesus: „Hüte meine Schafe!“ (Joh 21,16). Ich möchte dich in deinem „Hirten“-Dienst ermutigen, nicht aufzugeben, deine Schafe zu hüten, im vermeintlich Kleinen treu zu sein und „lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt“ (Mt 28,20), denn du bist nicht alleine. Ich wünsche dir ganz persönlich, dass Jesus dir wie im Psalm 23 begegnet und dir ein Hirte ist, damit du in deiner Aufgabe deinen Mitmenschen ebenso begegnen kannst.

Manuel Liniger ist Leiter der Kleingruppenarbeit in der GvC Chile Hegi in Winterthur.