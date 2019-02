Mittendrin oder eher am Rand?

Stell dir eine Stadt aus Bauklötzen vor. Diese Stadt ist deine Gemeinde. Und nun bekommst du einen Bauklotz in die Hand – das bist du. Wo stehst du in dieser Stadt? Mitten drin? Oder eher etwas außerhalb? Stehst du allein oder bei anderen?

Diese Aufgabe, die der Einstieg in ein Seminar unserer Gemeinde war, hat mich jahrelang begleitet. Und ich muss feststellen, dass es über die Jahre durchaus unterschiedlich war, wie ich mich positioniert hätte. Da waren die Zeiten, wo ich mitten drin war, immer dabei, am Puls der Gemeinde. Niemals hätte ich gedacht, dass ich mich Jahre später fast schon außerhalb der Stadt befinde. Im Nachhinein sehe ich, dass das viel mit meiner persönlichen Lebenssituation damals und meinen begrenzten Kapazitäten zu tun hatte. Was ich aber auch festgestellt habe – es hatte etwas damit zu tun, ob ich Teil einer Kleingruppe war. Und auch mit der Kultur der Kleingruppe.