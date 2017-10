Leiter auf der Einkaufsliste

Jan Hanser über die Suche nach Nachwuchs.

Bei der Kirche, in der ich als Pastor arbeite, herrscht meistens ein kreatives Chaos. Nicht selten höre ich einen meiner Leiter „Quick and dirty!“ rufen. Dann denken wir nicht lange nach, sondern nutzen die Dynamik und ziehen ein Ding einfach durch. Bei der Suche nach Menschen, die Leitungsverantwortung übernehmen, zum Beispiel in unseren Sofagruppen, gehen wir anders vor. Ich denke, wir haben es ganz gut auf dem Schirm, neue Leute zu entdecken. Da Sofagruppen das Herzstück unserer Kirche sind, oder wir zumindest diesen Anspruch haben, brauchen wir Menschen, die Verantwortung übernehmen.

Eine unserer Sofagruppen lebt das wirklich cool. Die beiden Leiter, Felix und Andreas, haben ein gutes Gespür für Menschen, die Leitungsverantwortung übernehmen können. So haben sie irgendwann beschlossen, Leitende zu berufen und ihre Kleingruppe zu teilen. Und dann wieder zu teilen. So finden Menschen mehr Räume, um Gott zu begegnen. Ich sehe eine Parallele zu einer Unterweisung, die Jesus seinen Jüngern in Matthäus 9,38 gibt: „Hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenige Erntearbeiter. Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld sendet.“

Vielleicht denken Sie, dass Sie das mit der Leitung Ihrer Gruppe ganz gut alleine schaffen. Vielleicht haben Sie sogar manchmal den Eindruck: „Jemand anders kann das gar nicht so gut wie ich.“ Große Gefahr! Stimmt nicht! Vielleicht glauben Sie, dass es Arbeit macht, einen neuen Hauskreisleiter oder eine neue Leiterin anzulernen. Stimmt!

In jedem Fall möchte ich Ihnen ans Herz legen, nach einer Co-Leitung Ausschau zu halten. Großartig wäre es, wenn diese Co-Leiterin oder dieser Co-Leiter irgendwann eine eigene Gruppe leiten könnte, mit einem neuen Co-Leitenden an der Seite. Wie geht das?

1. Augen auf: „Hier ist eine große Ernte“. Ich erkenne, dass ich Hilfe brauche. Ich rede mit Gott darüber, welche Herausforderungen ich mit neuen Leitenden verbinde: Machen die das gut genug? Machen die das vielleicht sogar besser als ich? Wie stehe ich denn dann da? Woher die Zeit nehmen, sie auszubilden?

2. „Bittet also den Herrn dieser Ernte …“ Ich bitte Gott, dass er mir zeigt, wer leiten könnte (und denke dabei auch noch ein wenig nach).

Diese zwei Schritte sind eigentlich schon die halbe Ernte. Sagt man das so? Nee! Vielleicht: Ernte gut, alles gut? Auch nicht. In jedem Fall fängt das Entdecken neuer Leitender mit meiner Herzenshaltung an. Wie geht es weiter? Lesen Sie bei Matthäus nach: Kapitel 10,1, um genau zu sein. Ein Klacks für Sie, wie ich Sie kenne!

Jan Hanser ist Pastor bei „unterwegs“, einem Gründungsprojekt im Bund Freier evangelischer Gemeinden, das stark auf Kleingruppen setzt.