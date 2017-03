Bei Sarah-Maria Graber wird umstrukturiert.

Wir haben die Karten neu gemischt, jede bisherige Struktur über Bord geworfen und lassen uns erneut auf ein Experiment ein: Bisher trafen sich drei verschiedene Hauskreise abends alle zwei Wochen und alle zwei Monate als gesamte „Community“ zu einem Brunch. Neu treffen wir uns alle gemeinsam einmal monatlich an einem Samstagnachmittag zum Austausch, Gebet und Essen. Was zwischenzeitlich in einem Monat passiert, entscheiden unsere Teilnehmenden. Denn jeder und jede ist eingeladen, vereinzelte Events oder feste Hauskreise auf die Beine zu stellen.

Drei Tage vor dem Startschuss realisierten wir, dass mehrere Personen, die bisher in den Hauskreisen geleitet hatten, erst mal keine Verantwortung mehr übernehmen. Was heißt, dass wir mit vielen Lücken und Ungewissheiten, fast ohne konkretes Programm für unsere Teilnehmenden in das neue Experiment starten.

Ich war verunsichert, enttäuscht und entmutigt. Der Schritt aus dieser Verunsicherung kostete mich neuen Mut und Vertrauen: Wenn Gott der Wind in unseren Segeln ist, kann ich loslassen und das Schiff treiben lassen. Es kommt nur gut, wenn ich nicht aus menschlicher Kraft versuche, ein Programm aufrecht zu erhalten. Stattdessen bin ich bereit, mein Programm abzugeben.

Die Verantwortung, Menschen an den richtigen Ort und in die Verantwortung zu rufen, liegt allein bei Gott.

Ich kann und möchte niemanden zu etwas zwingen, das Gott nicht für ihn vorgesehen hat. Das fordert von uns als Leitungsteam Mut zur Lücke. Für mich heißt das, Verantwortungen ungeklärt zu lassen, wenn sich niemand bereit erklärt. Und darauf zu vertrauen, dass motivierte, fähige Menschen in diese Lücken treten werden, die wir bisher vielleicht noch gar nicht als Leitende gefördert haben.

Nun bin ich gespannt darauf, wie sich dieses Experiment weiterentwickelt: Wer wird in die Lücken springen? Welche Lücken bleiben leer? Wie wird Gott in unsere Segel blasen, wie wird er die Gemeinschaft formen und welche Menschen rufen?

Sarah-Maria Graber leitet eine Community bestehend aus drei Hauskreisen in der Vineyard Bern.