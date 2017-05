Manuel Linigers Gemeinde bringt Licht in die Innenstadt.

Vor ein paar Wochen haben wir eine Aktion in unserer Gemeinde gestartet, die natürlich alle unsere Gottesdienstbesucher anging, aber besonders unsere small und passion groups betraf: „Shine bright“! Ganz nach der Aufforderung von Jesus: „Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben“, möchten wir genau dieses Licht in Winterthur hell leuchten lassen, sodass Menschen aus der Dunkelheit ins Licht kommen können. Das wollten wir ganz unterschiedlich umsetzen – mit praktischer Hilfe und kreativen Aktionen, geplant oder ganz spontan im Alltag. Um es zu erleichtern, boten wir während der 48 Stunden verschiedene Werkzeuge und Aktionen an, wie zum Beispiel:

• Ein Team verteilte Lampen an die Radfahrer, die ohne Licht unterwegs waren.

• Andere backten mit viel Liebe „Guetzli“ (Kekse) und verteilten diese mit der DVD „more than dreams“ auf der Straße an Muslime.

• Straßenmusiker spielten in der Marktgasse. Vor ihnen lag ein Gefäß, aus welchem die Passanten etwas rausnehmen konnten, anstatt zu spenden.

• Den Stadtbusfahrern mit ihren stressigen Jobs brachte ein Team ein Dankeschön in Form von selbstgebackenen „Guetzli“ und einer wertschätzenden Karte.

• Außerdem gab es einen Gebetsraum, wo wir während der zwei Tage für die Aktion und Menschen beteten und noch vieles mehr.

Zu der Aktion haben wir eine „weil du es wert bist“-Karte kreiert und sie in großer Anzahl drucken lassen, um sie bei unseren Aktionen sowie auch im Alltag zu verteilen. Gebackenes wurde im Wohnblock verteilt, Gratis-Café an belebten Straßen angeboten, Parktickets bezahlt, Blumen verschenkt: Immer mit der „weil du es wert bist“-Karte. Es war schön zu sehen, wie unsere Aktion den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zauberte, weil wir ihnen sagten, wir machen dies „weil du es wert bist“.

Es war eine erfrischende Zeit für unsere small groups und es ist unser Traum, dass das zu unserem Lebensstil wird.

Manuel Liniger ist Leiter der Kleingruppenarbeit in der GvC Chile Hegi in Winterthur.