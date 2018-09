Wir alle hatten diesem Tag entgegengefiebert. Startschuss zum zweiten Summer Picknick Jam – ein großes Picknick im Volksgarten mit Musik unserer Bands, Poetry, Comedy und jeder Menge Leute. Ich hatte in der Nacht davor kaum ein Auge zugetan. Ich war schlecht gelaunt. Ich fühlte mich mega weit weg von Gott. Völlig unfromm, unheilig, mit blöden Gedanken. Ich war der „Unpastor“ schlechthin. Die letzte Band spielte und statt mit dem Fuß zu wippen, grummelte ich vor mich hin. Und plötzlich packte mich tief drinnen ein Impuls. „Du gehst jetzt nach vorne und predigst!“ „Das war so nicht abgesprochen, Gott!“, hörte ich mich sagen. Sah mich aber zur Regie laufen und fragen, ob sie mir vor dem letzten Song das Mikro anvertraut.

Ich hatte keine Ahnung, was ich sagen würde, als ich die Bühne betrat. Das kribbelte! Dann begann ich zu predigen. Vier Minuten. Während ich sprach, spürte ich, dass Gott spricht. Und auch für routinierte Prediger ist das eine ganz besondere Erfahrung. Bei mir ist etwas hängengeblieben, was ich weitergeben möchte:

Gott ist es komplett egal, ob du dich gerade heilig oder fromm genug für irgendetwas fühlst. Wenn er durch dich etwas sagen möchte, dann tut er es. Oder anders herum: Gott braucht dich nicht als geistlich topfitten Leiter! Wenn er durch dich in deiner Kleingruppe etwas tun will, dann tut er es und pfeift darauf, ob du gerade fromm genug bist.

Ich bin mir bewusst, dass es gut ist, die Stille zu suchen, sich im Gebet auf eine Kleingruppe vorzubereiten. Ich weiß das und Sie auch. Gleichzeitig sind wir Menschen, die eben nicht mittwochabends vor der Sofagruppe automatisch geistliche Überflieger sind. Wir sind Menschen. Also stehen Sie dazu. Gott braucht uns nicht als perfekte Typen. Damit Sie jetzt nicht denken: „Das ist doch an den Haaren herbeigezogen!“, können Sie sich mal die Story von Simson aus dem Alten Testament reinziehen. Bei seiner Berufung sagt Gott Folgendes: „Er ist ein geweihter Gottes von Mutterleibe an bis zum Tag seines Todes“. Und der Typ hat echt schräge Sachen gemacht. Gleichzeitig hat Gott durch ihn gehandelt. Paulus greift das auch noch mal auf, falls Ihnen das als Begründung nicht reicht: „Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück, und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht!“ In diesem Sinne: Stehen Sie mutig hinter ihrem unperfekten Leben und leiten Sie als authentischer Mensch. Gott gebraucht Sie. Ob Sie sich so fühlen oder nicht!