Miteinander, füreinander und mit anderen zusammen

Könnt ihr bitte mal ein Wochenende für meine Freunde aus Süddeutschland organisieren, bei dem sie Jesus kennenlernen können? Die beiden heiraten und ich würde ihnen gerne so was schenken.“ So fragte mich eine Bekannte aus Norddeutschland und hatte gleich noch weitere Ideen: „Ich stelle mir ein Wochenende vor, das nicht programmatisch vorschlägt, welchen Schritt man nach dem anderen tun muss, um sein Leben Jesus zu übergeben …, sondern einfach eines, an dem ihr miteinander lebt und von eurem Leben und eurem Glauben erzählt.“