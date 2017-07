Manuel Liniger erzählt, wie seine Gemeinde in diesem Jahr die Bibel besonders in den Mittelpunkt stellt.

Das Jahr 2016 haben wir uns in unserem Gemeindenetzwerk unter das Thema „Wort vom Läbe“ gestellt. Einerseits vertiefen wir uns in das lebendige Wort der Bibel, anderseits wollen wir uns bewusster werden, welche Kraft unsere Worte haben, im negativen wie im positiven Sinne.

Nun sind wir seit mehr als einem halben Jahr mit diesem Motto unterwegs und es ist großartig zu beobachten, wie viel Kraft das Wort von Gott aus der Bibel hat, aber auch, wie wir uns gegenseitig, durch Worte im Alltag ermutigen können. Auch unsere small groups werden mit diesen Gedanken und Erfahrungen durchtränkt, da wir dort unsere Predigten zwei Mal im Monat vertiefen (wir treffen uns wöchentlich).

So stellen wir uns während der small group-Zeit öfter auf ein geschriebenes Wort Gottes ein. Das bedeutet, dass wir das Wort nicht nur einfach lesen, sondern in Anspruch nehmen, uns an den Aussagen festhalten und sie ins Leben integrieren. Wir haben auch eine Gruppe mit etwa 30 Leuten gestartet, die sich vorgenommen hat, 2016 die gesamte Bibel zu lesen. Die Gruppe trifft sich alle zwei Wochen, um sich auszutauschen und Hintergrundinformationen zu den Abschnitten zu bekommen, die gerade dran sind. Es ist ein richtiger Hunger nach der Bibel da und so werden wir auch nächstes Jahr ziemlich sicher eine neue „Bibel intensiv“-Gruppe starten; mit neuen Hungrigen nach Gottes Wort.

Ich bin gespannt, wie sich diese Zeit auf unsere Gemeinschaft auswirkt, und ich wünsche mir sehr, dass viele Menschen aus unseren small groups zum Blühen kommen, einfach weil das Klima von Gott geprägt ist.

Manuel Liniger ist Leiter der Kleingruppenarbeit in der GvC Chile Hegi in Winterthur.