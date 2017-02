Voll erwischt

Jan Hanser kämpft mit dem roten Herzen aus seiner Sofagruppe.

Wie jeden Mittwoch saß ich äußerst gechillt in meiner Sofagruppe. Wie immer hatte Silvia alles genial vorbereitet und eröffnete den Abend mit einer Auflockerungsaktion. Schmunzelnd verteilte sie rote Papierherzen und gab uns den Auftrag: „Schreibt doch bitte auf dieses Herz eine Eigenschaft eures Sitznachbarn, die ihr an ihm schätzt!“ Neben mir saß Oliver. Ich beobachtete seine gerunzelte Stirn und meine Spannung stieg. Was würde Oliver an mir schätzen?

Wochen später: die Aktion mit den Herzen ist mir überhaupt nicht mehr präsent und ich war schon lange nicht mehr in der Sofagruppe, als ich in einer Pause zwischen zwei Meetings unseres Kirchen-Gründungsprojektes in einer großen Runde stehe und Silvia auf mich zukommt. „Ich wollte dir schon lange etwas geben!“, spricht sie mich von der Seite an. Alle Blicke heften sich auf uns. Mit einer langsamen Bewegung zieht Silvia ein rotes Herz aus ihrer Gesäßtasche.

Vielleicht ist dies der richtige Augenblick, um sie darüber zu informieren, dass ich glücklich verheiratet – und Vater von drei Söhnen bin. Schlagartig herrscht Stille in der Runde. „Wie … Warum?“, stottere ich, den Blick auf das rote Herz gerichtet, welches Silvia mir ungeduldig vor die Nase hält. Ein leises Lachen klingt irgendwo aus der Runde. Dann peinliche Stille. Silvia entgleiten für eine Sekunde die Gesichtszüge. „Nein, es ist nicht so, wie es aussieht!“ stottert sie und läuft rot an. Ich schaue auf meine Schuhspitzen. „Nein wirklich nicht, Leute!“, keucht sie mit einem schnellen Blick über die Gesichter und schaut mir tief in die Augen. „Ich soll dir das Herz von Oliver geben!“

„Oliver!“, schießt es mir blitzartig durch den Kopf. Der ganze Raum starrt mich an. Ich laufe knallrot an. Ich wusste nicht, dass Oliver … äh … schwul ist!? Silvia holt mich mit einem Lachen zurück in die Realität. „Was?“ Ich sehe, dass mich die Leute anstarren. Mist, die denken, ich sei auch schwul, durchzieht mich die Erkenntnis. „Jan,“ keucht Silvia prustend. „Das Herz aus der Sofagruppe. Weißt du nicht mehr?“

Langsam drehe ich das Herz um und lese die feine Handschrift: „An Jan schätze ich, dass er so weltoffen ist. Ich habe noch nie erlebt, dass er jemanden wegen seines Lebensstiles verurteilt.“ Voll erwischt. Denke ich.

Jan Hanser ist Pastor bei „unterwegs“, einem Gründungsprojekt im Bund Freier evangelischer Gemeinden, das stark auf Kleingruppen setzt.