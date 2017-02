Was mich entspannen lässt …

Marga Haß freut sich über das Hauskreis-Engagement von Senioren.

Meine Grundhaltung wird entspannter – keine Ahnung, ob das daran liegt, dass ich älter werde, oder ob mir mehr und mehr klar wird, dass ich Menschen nicht verändern, antreiben, motivieren kann. Zumindest nicht ohne Druck und zumindest nicht, wenn sie nicht auch wollen.

Für mich ist das oft traurig, und manchmal ärgere ich mich, weil damit auch meine eigene Dynamik auf der Strecke zu bleiben droht …

Ich hätte so gerne, dass unsere Gruppen bekannt dafür sind, sichtbar in unsere Welt zu wirken; dass man ihnen anmerkt, dass sie einen tiefen und inspirierten Glauben leben, sich für andere Menschen interessieren; dass man ihnen die Türen einrennt, um ebenfalls dabei sein zu dürfen.

Okay, so ist es – momentan jedenfalls – nicht, zumindest nicht für mich erkennbar.

Doch nachdem ich letzte Woche ein Gespräch mit einem 84-jährigen Hauskreisleiter hatte, der ganz frisch und munter davon erzählte, wie sie sich in der Gruppe gegenseitig unterstützen, wie sie füreinander da sind, wie sie miteinander beten, da bin ich ganz still und dankbar geworden. Eine andere 74-jährige Mitarbeiterin kam fröhlich auf mich zu und sagte sehr überzeugend, wie wichtig für unsere Gesamtarbeit ihre Gebete im Hauskreis seien – ob wir Leiter das manchmal nicht ein wenig unterschätzen würden? Und als wir letztes Jahr bei unseren Leuten „Ü60“ eine Umfrage gemacht haben, wer bereit wäre, sich nochmal neu einzusetzen, da haben sich erstaunlich viele „einfach so“ gemeldet – ohne dass sie eine konkrete Aufgabenstellung gelockt hätte!

Sie sind einfach bereit, da zu sein und mitzuwirken. Das heißt doch, dass zumindest auch wir bisher nicht die geeigneten Bereiche und Einsatzgebiete parat haben, in denen sie sichtbar und wahrnehmbar werden können, richtig? Wer treibt da eigentlich wen an?

Manchmal huscht mir ein Lächeln über die Lippen, wenn ich daran denke. Und es entspannt mich, wenn ich erkenne, dass Gottes Einschätzung von Lebendigkeit und Aktivität wohl weit über das hinausreicht, was ich gerade zu denken imstande bin.

Marga Haß ist leitende Referentin im Marburger Kreis und dort zuständig für etwa 450 Hauskreise.