Kontrollverlust

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin grundsätzlich gerne gut vorbereitet. Das hat mit meiner Persönlichkeit zu tun – Spontaneität ist nicht unbedingt eine meiner großen Stärken. Dementsprechend gut habe ich mich auch auf unser letztes Hauskreisleitertreffen vorbereitet – oder zumindest habe ich es versucht. Schon in der Vorbereitung merkte ich, irgendetwas passte nicht. Also versuchte ich, mich noch gründlicher vorzubereiten. Ich versuchte, das Problem in den Griff zu kriegen – und das, obwohl ich nicht mal greifen konnte, was eigentlich das Problem war.

Ich ging also nervös in das Treffen. Und es stellte sich heraus: Mein Gefühl stimmte. Unsere Planung ging nicht auf. Themenpunkt Nr. 1 nahm so viel Zeit in Anspruch, dass für den Rest kaum noch Zeit blieb. Meine unglaublich gründliche Vorbereitung half nicht weiter.

Ich hatte das Problem nicht in den Griff bekommen. Doch ich konnte nicht leugnen, dass es sehr gut war, dass Themenpunkt Nr. 1 so viel Zeit in Anspruch genommen hatte. Schon länger versuchten wir, unsere Iraner in die Hauskreise zu integrieren. Doch es klappte nicht so recht. An diesem Abend war es, als öffnete Gott uns ein Fenster. Es wurde klar: Die Intimität in unseren Hauskreisen passt nicht zu ihrer kulturellen Prägung. Sie mögen es nicht, in einer größeren Gruppe von Menschen persönlich zu erzählen. Sie mögen es nicht, ausgefragt zu werden. Sie mögen es nicht, über ihre Probleme zu reden. Dieser Abend war ein Augenöffner für uns und damit auch ein Türöffner, um neue Wege der Integration zu suchen und zu gehen.

Unser Plan haute nicht hin. Aber es zeigte sich, Gott hatte alles im Griff. Gute Vorbereitung hätte nicht bewirken können, was der Geist Gottes an diesem Abend schenkte. Wir kamen nicht zu unserem Ziel, aber er kam zu seinem. Dafür bin ich dankbar. Bei aller guten Vorbereitung in Zukunft möchte ich daran denken, dass es in Sprüche 16,32 heißt: „Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne, das letzte Wort aber hat der HERR.“ Und das ist gut so!