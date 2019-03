Glücklich mit warmen Füßen

Ich packe dieses Geschenk aus. Ich blicke in den Karton und mache einen Luftsprung. Wahnsinn! Genau das habe ich mir gewünscht – ohne es selbst zu wissen! Ich bin total geflasht. „Ich habe einfach keine schönen Hausschuhe!“ So oder so ähnlich muss ich mich irgendwann im Laufe des Jahres mal geäußert haben. Und mein Bruder hat sich diesen Satz gemerkt und mir genau das zum Geschenk gemacht. Sie sollten mich sehen! Ich trage schicke Hausschuhe, während ich diese Kolumne schreibe. Ich lebe ein neues Leben! Ein bisschen jedenfalls. Ein Leben mit kalten Füßen ist kein Leben.

Und wo ich hier so mit warmen Schuhen vor meinem Mac sitze, muss ich übers Schenken nachdenken. Bedeutet schenken nicht, jemandem zu sagen: „Ich mag dich!“? Drücke ich mit einem Geschenk nicht aus: „Du bist mir wichtig!“ oder „Ich kenne dich!“?

Mein Bruder hat mit den Hausschuhen ausgedrückt: „Ich kenne dich!“ Krass! Ist das nicht der Hammer? Jemand kennt mich! Ein Traum! „Ich kenne dich!“ ist irgendwie auch der Kern eines Hauskreises. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, die mich kennen, geht’s mir gut! Und wenn ich dabei warme Füße habe: Sehr gut!