Manuel Liniger freut sich darüber, wie Gott Menschen durch Hauskreise aufrichtet.

Ich erlebe immer wieder, wie Gott unsere small groups gebraucht, um seine Verheißung „Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen“ in die Tat umzusetzen. Es ist so etwas Wunderbares, zu sehen, wie geknickte Menschen wieder hergestellt werden; durch Gebet, praktische Hilfe oder einfach das so wertvolle, aufmerksame Zuhören.

Klar strecken wir uns nach dem sofortigen übernatürlichen Eingreifen von Jesus aus und erleben es auch immer wieder. Doch manchmal geht es darum, dass wir zuerst wie gebündelte Stäbe zusammenstehen und die geknickte Person in die Mitte stellen, um sie zu stützen und ihr Halt zu geben wie bei einem Bruch – und dann wird Jesus eingreifen, und der Heilungsprozess beginnt!

Darum ist es uns wichtig, bei der Zusammenstellung der small groups darauf zu schauen, dass es nicht zu viele Personen in derselben Gruppe hat, die gestützt werden müssen.

Manuel Liniger ist Leiter der Kleingruppenarbeit in der GvC Chile Hegi in Winterthur.