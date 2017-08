Leiten heißt anecken

Sarah-Maria Graber kämpft mit ihrem Harmoniebedürfnis.

Ich möchte, dass mich alle lieben. Das ist ganz normal. Es steckt tief in meinen menschlichen Genen, dass ich die Liebe und Anerkennung anderer Menschen brauche. Doch das führte in den letzten Wochen zu sorgenvollen Stunden voller Zweifel und zu einer Achterbahn von Gefühlen.

Unser Hauskreis wuchs, sodass wir ihn vor einem Jahr in drei Hauskreise aufteilten, die Leitung jeweils einem Team abgaben und es zu unserer Aufgabe machten, wiederum diese Teams von Hauskreisleitenden zu leiten. In diesen Teams mischen sich viele starke, begabte und selbstbewusste Menschen mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten. Also auch mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen: Einige fordern mehr Struktur, andere fühlen sich in der bestehenden eingesperrt. Einige können kaum auf die nächsten Schritte warten, während sich andere erst die Schuhe binden. Zerrissen zwischen diesen Gegensätzen versuchte ich verzweifelt, allen Forderungen gerecht zu werden. Auf dass mich alle lieben. Bis ich merkte, dass ich dadurch jede Kraft verliere und unfähig werde zu leiten.

Ich kann nicht allen hinterherrennen und gleichzeitig vorangehen. Vielmehr muss ich mich für eine Richtung entscheiden, kann nicht jeden Umweg gehen. Es ist kein Wunder und auch keine Bedrohung, dass sich die Wege einiger Menschen trennen, die es in eine andere Richtung zieht, denen es zu langsam oder zu schnell geht, die sich auf eigenen Wegen wohler fühlen. Also habe ich Mut zum Anecken gefasst, Entscheidungen getroffen und, wenn nötig, eine Richtung vorgegeben. Ich merke dabei, wie befreiend es ist – für mich und die anderen. Denn ich kann dabei sein, wer ich bin und das tun, was ich wirklich kann. Und die anderen finden Sicherheit und Orientierung in meiner Klarheit.

Das Prinzip gilt nicht nur für Leitende: Das Leben von Jesus zeigt, dass ein Leben als Christ aneckt, polarisiert und Mut fordert. Ich wünsche uns allen mehr Mut und Klarheit, um anzuecken und dafür einzustehen, wofür unsere Herzen schlagen.

Sarah-Maria Graber leitet eine Community bestehend aus drei Hauskreisen in der Vineyard Bern.