Eine Idee von Gott

Irmgart ist Rentnerin und in unserem Gemeindegründungsprojekt eine der guten Seelen. Vor zwei Jahren sprach sie mich an: „Jan, ich möchte eine neue Sofagruppe ins Leben rufen!“ Wir unterhielten uns kurz darüber und die Idee entwickelte sich in unseren Hinterköpfen weiter. Vor einem Jahr war es soweit. Wir hatten beide das Gefühl, dass die Zeit für „ihre“ neue Sofagruppe reif ist.

Ich stellte ihr eine unserer erfahrenen Sofagruppen-Leiterinnen als Coach an die Seite und Irmgart startete. Immer mal wieder rief ich zwischendurch bei ihr an. „Wie war die Sofagruppe? Wie läuft es?“ „Es waren nur zwei Leute da!“ antwortete Irmgart etwas frustriert oder: „Die Leute kommen nicht regelmäßig. Es ist schwer!“ Nach einer etwas längeren Pause meldete ich mich eines Vormittags wieder bei Irmgart. „Hey, wie geht es deiner Sofagruppe?“ „Jan, wir sind schon über 10 Leute in meiner Sofagruppe! Stell dir vor, wer alles zu mir kommt …“ Ist das nicht abgefahren?

Irmgart ist 70 Jahre alt, hat von Gott eine Idee ins Herz bekommen und zieht dieses Ding durch! Ich feiere sie und ich feiere Gott! Menschen, die zuvor keine geistliche Heimat hatten, haben jetzt eine! Menschen, die noch vor einem halben Jahr keinen Fuß in eine Kirche oder Kleingruppe setzten, haben in Irmgarts Wohnzimmer ein Zuhause. So ist Gott. Er schafft aus dem Nichts. Sie und ich, wir können mitmachen und zusehen und staunen. Es braucht immer nur jemanden, der mit Gott den ersten Schritt wagt!