Nimm deinen Stab und leite

Ich denke, die meisten Kleingruppenleiter/innen kennen die Situation: Eine Person aus der Gruppe (und meistens dieselbe Person) findet beim Erzählen oder im Gebet kein Ende. Dann gibt es auch noch die Variante, dass gar nichts gesprochen wird (einzelne oder alle), und wenn man zusammen ins Gebet geht, hat der/die Leitende das Gefühl: „Ich stehe allein vor dem Thron Gottes.“ Es gibt viele gute Gründe dafür, dass Menschen gar nichts oder sehr viel sagen. Möglicherweise steckt Unsicherheit dahinter oder ein großes Mitteilungsbedürfnis. Sicher ist, dass es eigentlich nie böswillig gemeint ist. Die Zusammensetzung der Gruppe und die Geschichte der einzelnen Menschen spielen eine große Rolle. Darum spricht Petrus auch von lebendigen Steinen, aus denen das Haus von Gott gebaut wird – und nicht von toten Steinen (1. Petrus 2,5). Das macht es nicht einfacher … aber dafür lebendig! Was macht man nun, wenn man eine solche Gruppe leiten soll? Mose hat sich das sicher auch gefragt, als er vor dem Meer stand, die Israeliten klagten und die Ägypter immer näher kamen. Gott gab ihm eine klare Antwort und Anweisung: „Was schreist du zu mir? Brich auf! Hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer“. So möchte ich dich auch ermutigen, als Leiter/in deinen Stab, den du bekommen hast (Autorität), in die Hand zu nehmen und die Gruppe zu leiten. Du bist nicht machtlos, du hast Gott, der dir sehr gerne hilft und dir Kreativität und Weisheit geben wird. Hier ein paar Tipps, die wir unseren Leiter/innen immer wieder weitergeben: