Wir saßen zum ersten Mal zusammen. Ein erst vor kurzem zusammengestelltes Leitungsteam wollte der Frage nach dem Wohin und Wie ihres Teams nachgehen und hatte sich dazu ein Coaching erbeten. In der Einstiegsrunde tauschten sie Gedanken aus, was sie in der Leitung vorhaben und wie sie miteinander umgehen wollten. Mir fiel auf, dass von einer Person mehrere Male derselbe Begriff genannt wurde. Ich fragte nach, was ihr daran so wichtig sei. Auf einmal brach es aus ihr heraus und es öffnete sich ein Konflikt mit einer anderen Person, der in der Unterschiedlichkeit der Leitertypen begründet war, die dort miteinander unterwegs waren und der bis dahin unterschwellig gewirkt hatte.

Die zwei Konfliktpartner bekamen die Möglichkeit auszusprechen, was bisher schon schiefgelaufen war, was sie am anderen gestört, geärgert und auch gekränkt hatte. Beiden gelang es, einander offen und mutig zu konfrontieren und herauszufordern. Besonders beeindruckend war, dass anschließend beide sagen konnten, warum sie in den getroffenen Punkten so dünnhäutig reagierten und was das mit ihrem Leben zu tun hat.

Sie versuchten, Bezugspunkte zu ihrer Vergangenheit herzustellen und gestanden ein, dass es ganz schnell ginge, sie in diesen Punkten zu verletzen. Und gerade dadurch wurde ihr Verhalten nachvollziehbar und das Verständnis für die Eigenart des anderen wuchs. Es war ein großartiges Erlebnis, dass die beiden am Ende des Abends um Vergebung bitten und einander vergeben konnten. Auch für das gesamte Team war das beeindruckend.

Hier wurden Maßstäbe im Miteinander gesetzt. Wenn ein Leitungsteam so miteinander unterwegs ist, dass auch Konflikte vorkommen dürfen, dass sie bearbeitet und sogar vergeben werden können, dann ist Gott mittendrin. Dann ist es möglich, eine besondere Teamqualität zu erleben – selbst in der Verschiedenheit unterschiedlicher Leiterpersönlichkeiten. Alle im Team wissen, dass sie wahrscheinlich immer wieder an einigen Themen oder Eigenarten aneinander hochgehen werden. Dennoch konnte eine Nähe zwischen ihnen entstehen und die Erfahrung, dass trotz allem Versöhnung möglich ist.